Gerry Scotti: “Derby Champions? Contento per Milano. Nessun pronostico ma…”

"Da buon milanista, e da onesto sportivo, se mi avessero chiesto un mese fa della possibilità di giocare la semifinale l’avrei considerato un risultato inatteso, visto il valore e la forza del Napoli. Ma ora, per come sono andate le cose, sono ringalluzzito: ben vengano i cugini dell’Inter. Sono veramente felice per Milano e per la sua tanto temuta decadenza nei ranghi del calcio internazionale. San Siro, il Meazza, è ancora la Scala del calcio e ci godremo queste due belle partite".