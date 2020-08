Getafe, Etxeita: “Inter? Godin tra i migliori al mondo: e che tridente. Ma se li battiamo…”

Intervenuto ai microfoni dell’agenzia EFE, Xabier Etxeita, centrale del Getafe, ha rilasciato una lunga intervista in vista della gara di domani di Europa League contro l’Inter.

L’Inter arriva nel momento peggiore?

Chi sta nel calcio da tempo sa che può succedere di tutto in una partita. In questo momento non siamo favoriti, ma penso che la squadra sia convinta al cento per cento di poter passare. Ci sono momenti buoni e cattivi e ci sono dinamiche buone e cattive nel calcio, ma in questo momento non ci sono dinamiche, non abbiamo giocato per molto tempo. Questa è un’altra competizione.

L’Inter non ha riposato, ha appena finito il campionato. È un vantaggio o uno svantaggio?

È stato buono per noi. Negli ultimi giorni non abbiamo fatto benissimo. Stavamo facendo fatica a trovare gioco ed è stato un bene per noi psicologicamente ripulire tutto e affrontare la gara per quello che è, una vera e propria finale. È una competizione diversa, siamo un rivale diverso da quello che puoi trovare in Italia. Spero che possiamo sorprendere.

Se giochi, dovrai marcare uomini come Lukaku, Alexis o Lautaro.

Sono tre grandi attaccanti. Hanno dimostrato in Europa di essere tra i migliori. Hanno record diversi. Lukaku è più grande, più forte in gara e meno abile di Alexis e Lautaro, ma si completano molto bene. Chiunque giochi, dovrà essere molto attento e coprire tutto. Ci vuole intesa perfetta in modo che non creino occasioni.

Hanno anche Godín.

Un grande centrale. Ho avuto la fortuna di seguirlo molto nella Liga spagnola, l’ho affrontato ed è uno dei migliori difensori centrali della Liga negli ultimi anni. Anche del mondo. E’ molto completo e lo ha dimostrato.

L’Inter assomiglia un po’ all’Atlético?

Non è simile perché giocano regolarmente con tre centrali e possono rischiare più indietro. Ma sono molto affidabili. Hanno concesso pochi gol in Italia e fanno un ottimo lavoro difensivo. Oltre a Godín hanno giocatori molto bravi. Godín è stato all’Atlético, ma ha uno stile diverso. Con lo stile dell’Inter possiamo fare più danni di quanti ne abbiamo fatti all’Atlético negli ultimi anni.

Battere l’Inter dopo l’Ajax supererebbe l’impresa del Getafe con il Bayern nel 2007?

Penso di sì. Non ci sto pensando, ma eliminare l’Ajax e l’Inter nello stesso anno avrebbe un merito spettacolare. Ma vedremo più avanti. Pensiamo solo all’Inter e se passeremo avremo un’altra partita difficile e proveremo ad andare fino in fondo.