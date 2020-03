Intervenuto a Radio Marca, l’allenatore del Getafe, José Bordalàs, parla del match contro l’Inter. La gara dovrà essere giocata a porte chiuse: “L’Inter è una grande squadra e non siamo certo i favoriti. Giocare senza i tifosi non è piacevole per nessuno. Più che paura penso, dovremo affrontare con la dovuta attenzione il viaggio a Milano, sicuramente verranno prese le misure necessarie“, ha detto l’allenatore.

(Marca)