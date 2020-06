Inter, dopo Antunes il Getafe perde un altro titolare: niente riscatto, non ci sarà in EL

Niente Inter per Deyverson. Secondo quanto riferisce Marca, il calciatore brasiliano – che non è stato convocato per la sfida contro il Valladolid di Ronaldo – non proseguirà la sua avventura nel club spagnolo e non ci sarà nella sfida di Europa League contro la squadra di Conte ad agosto.

L’attaccante classe 1991 è in prestito dal Palmeiras e nei prossimi giorni tornerà in Brasile. Il Getafe che ha, infatti, deciso di non esercitare il diritto di riscatto e non lo avrà a disposizione nei mesi di luglio e agosto, proprio come Antunes.