Getafe, Villaverde: “Inter tra le top d’Europa, ci metterà in difficoltà. Sarà molto difficile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Nyon, Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha commentato così l’aver trovato l’Inter agli ottavi: “E’ la prima volta che incontrerò l’Inter: ho affrontato la Roma, la Juve e la Fiorentina, quasi tutte. L’Inter no. E’ una squadra molto forte, è tra le più importanti d’Europa: lo strano dimostrando in questa stagione. Lo sta mostrando in campionato e sta puntando al titolo. Sarà molto difficile per noi, ma una bella esperienza. L’Inter troverà una squadra che lotta per la Champions e che lotta sempre: alla base c’è il lavoro e l’umiltà. L’Ajax? Tutte le partite sono dure, siamo una squadra che gioca in modo particolare: lavora molto. Conosco bene la squadra che ha l’Inter, ci metterà in difficoltà: ma diremo la nostra”.