Giaccherini: “Inter la più forte in Serie A per organico: ha margine per…”

Intervenuto ai microfoni di SerieANews, Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha detto qual è secondo lui la squadra migliore in Serie A: “L’Inter per me resta sempre la squadra più forte della Serie A, se guardiamo l’organico. Al netto di Lukaku che ha saltato gran parte della stagione per infortunio, è un gruppo e una rosa che avrà ancora tantissimo margine per crescere. Soprattutto a partire dalla ripresa”.