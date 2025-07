Intervenuto ai microfoni di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato così del mercato dell'Inter in uscita:

"Ho messo fuori Calhanoglu, Frattesi e Thuram. Thuram non per una questione legata al giocatore ma se arrivasse un'offerta importante da 60-70 mln come l'Inter vorrebbe, potrebbe essere una grande plusvalenza"