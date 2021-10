Giaccherini: “Inter, occhio alle ripartenze dell’Udinese. Dzeko è tornato ai suoi livelli”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, Emanuele Giaccherini ha parlato così del match

"L'Inter oggi farà la partita, dovrà stare attenta quando ha la palla perché l'Udinese ha giocatori di gamba quando ripartono, l'Inter proverà a vincerla ma dovranno stare attenti e concentrati anche in fase di non possesso. L'Udinese è una squadra più da trasferta, vive nelle ripartenze. Dzeko? L'Inter in casa parte da 1-0 con questo attaccante tornato ai suoi livelli di qualche anno fa, a Roma nell'ultimo periodo ha avuto qualche difficoltà. Correa invece deve ancora trovare il primo gol in casa. Lautaro sta sfruttando tanto il lavoro di Dzeko ma anche Dzeko sta sfruttando il lavoro di Dumfries, Darmian e Barella soprattutto".