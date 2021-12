Giaccherini: “Juve quarta? La vedo difficile. Corsa sul Napoli, le prime tre…”

Le parole dell'ex calciatore: "Non intravedo al momento un calo delle prime tre della classe, a meno che la Juventus non riesca a vincere più partite consecutivamente"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha parlato così delle possibilità della Juventus di arrivare tra le prime quattro: "La vedo davvero difficile, perché qui non c'è soltanto da parlare del distacco di otto punti. L'unica squadra su cui si può fare la corsa è il Napoli, per via degli infortuni e delle assenze per la Coppa d'Africa che inevitabilmente la renderanno più debole. Non intravedo al momento un calo delle prime tre della classe, a meno che la Juventus non riesca a vincere più partite consecutivamente che la porterebbero a rituffarsi con prepotenza per la zona Champions. E c'è un'altra piccola speranza: con 21 giornate ancora da disputare, lo svantaggio non è ancora così irraggiungibile".