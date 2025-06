"E' complicato però partiamo da Lautaro, per me è il giocatore più forte della Serie A", dice Giaccherini

Kenan Yildiz ha segnato tre gol in due partite nel Mondiale per Club e la Juve ha staccato il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo. E secondo Emanuele Giaccherini proprio Yildiz è già nella top 5 della Serie A.

"E' complicato però partiamo da Lautaro, per me è il giocatore più forte della Serie A. Al secondo posto ci metto McTominay per quanto è stato determinante. C'è De Bruyne ma non lo considero, terzo metto Dybala, quando sta bene è uno dei giocatori più forti e quarto metto Lookman, quinto Yildiz"