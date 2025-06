Intervenuto ai microfoni di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato così di Lautaro Martinez, protagonista finora al Mondiale per Club con due gol in due partite.

Se l'Inter è ancora in corsa per approdare agli ottavi di finale, gran parte del merito è proprio del suo capitano. Giaccherini ne ha parlato così:

"Lautaro è il leader carismatico, è il capitano e trascina i compagni. Ho commentato la partita e anche nei gesti, Lautaro dà sempre segnali di non mollare mai. Il gol con gli Urawa? Per pensare di fare quella rovesciata devi avere la qualità nell'istinto e devi avere il piede che si snoda dalla caviglia (ride, ndr), è andato col destro anziché col sinistro che sarebbe stato più facile. Questo gol è anche più bello di quello di Messi, è il gol più bello del Mondiale per Club. Era anche trattenuto, conta anche la difficoltà del gol oltre della bellezza"