Giaccherini: “Sensi e Barella come me, Lukaku devastante. Il retroscena su Conte…”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juve di Antonio Conte e ora al Chievo Verona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport tra campo e l’emergenza Coronavirus: “Il Giaccherini di oggi? Sensi e soprattutto Barella: lui ha più fisicità io più dribbling“.

Il 34enne poi racconta: “Amici infermieri o medici in prima linea? Mia zia è infermiera, suo marito pneumologo. Lavorano ad Arezzo, dove l’ospedale è stato adeguato solo per la cura del Coronavirus, oltre alla sala operatoria. Se il calcio torna come prima? La schiarita vera la vedo nell’estate del 2021, ci vorrà tempo per riappropriarci delle solite abitudini“.

ITALIA AGLI EUROPEI – “Tanti avranno qualcosa in più nel motore. Prospetti di grande avvenire, con campionati d’alto livello alle spalle. Di talenti ne abbiamo. Vedi Barella, Sensi, Chiesa, Pellegrini, Zaniolo. Gente che stava avendo spazio. Quando giocavo con l’Italia guardando la lista degli avversari vedevo sempre tanti più giovani ma con più presenze di molti di noi. I vari Jordi Alba, Isco, Kimmich. Ora è diverso. La favorita? L’Inghilterra vale l’Italia, ma da battere resta la Francia. E poi Belgio, Germania e Spagna“.

SERIE A – “Immaginavo la Juve davanti e l’Inter dietro, non credevo invece ad una Lazio così. Quella non solo dei quattro tenori, non solo di Immobile, Milinkovic, Luis Alberto e Correa ma anche di Acerbi e di una grande difesa. Le sue immagini più nitide? Il devastante impatto di Lukaku. Era già un campione quattro anni fa, quando lo incrociammo all’Europeo. Con Conte può migliorare ancora. E poi Castrovilli, sembra la mia parabola. Anche lui partito dalla B. È uscito in modo prepotente, ora continui ad alzare il suo livello di calcio“.

RETROSCENA CONTE – “Supercoppa italiana col Napoli a Pechino: arrivammo piuttosto stanchi, dopo 13 ore di volo. Eppure, atterrati, andammo subito a fare allenamento“.