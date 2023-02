Giaccherini: “Mourinho dice di no, ma la sua Roma è attrezzata per la Champions”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista Dazn, nel post-partita dell'emittente ha commentato così la vittoria della Roma contro l'Empoli: "La Roma trovava una squadra in salute come l'Empoli e metterti la partita subito in discesa con i due gol ha reso tutto più facile. Ora la Roma deve avere assolutamente l'obiettivo Champions League. Mourinho non lo dice, dice che la rosa non è attrezzata, ma ha la rosa per puntarci. E poi quando sei lì è chiaro che l'obiettivo deve diventare quello".