CdS – Giacomelli shock: graziati Donati e Candreva, che rigore stava assegnando su Sensi?

Direzione di gara completamente da dimenticare per Piero Giacomelli: il fischietto triestino ha collezionato una topica dietro l’altra in occasione di Lecce-Inter, e il VAR ho potuto solamente limitare (ma non cancellare) i suoi errori. Il Corriere dello Sport ci va giù duro: “Ieri Piero Giacomelli ha davvero mostrato l’intero campionario di errori che un arbitro può commettere in una partita, alla quale mancano due rossi e che stava per andare in archivio con un rigore tutto da ridere (vabbé che s’è creata confusione a inizio stagione sui falli di mano, ma qui la confusione ce l’aveva solo il triestino). Nota a margine: Giacomelli è convinto di meritare la deroga a fine stagione (10ª stagione in serie A senza essere internazionale, sarà dismesso, come si dice dalle parti dell’AIA). Ognuno può giustamente pensare quello che vuole. A tutti gli altri consigliamo di vedere la partita di ieri…“.

GOL ANNULLATO A LUKAKU – “Annullato un gol a Lukaku, molti si sono concentrati sulla possibile carica su Gabriel da parte dell’attaccante nerazzurro. In realtà, il fallo lo commette su Dell’Orco, spinto e poi strattonato, ci sta annullare la rete“.

MANCATE ESPULSIONI – “Inspiegabile come Donati abbia continuato la partita: l’intervento su Barella è pericoloso, ne mette a repentaglio l’incolumità, piede a martello sulla tibia che si piega in maniera terrificante. Ok, magari in campo puoi avere una percezione differente. Guida ti chiama a rivedere tutto (primo indizio: se ti chiama…), tu vai e confermi la tua castroneria. Perseverare, si dice di solito… Impostata la rotta, non si torna indietro: e così, l’intervento di Candreva ad altezza faccia di Donati (si avvicina pericolosamente con il piede destro, poi finisce per colpirlo con il fianco) è da rosso, ma con che faccia avrebbe potuto darlo?“.

CHE RIGORE HA VISTO? – “Tocco di Babacar, davanti a lui Sensi ha il braccio destro incollato al fianco, non aumenta lo spazio, non fa movimenti sospetti: che rigore ha visto, lo sa solo lui. Al VAR ci riprovano, altra OFR: stavolta si convince. Meno male“.