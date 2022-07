Giacomo Ferri: “Mio fratello Riccardo ha l’Inter nel dna, darà tantissimo”

Giacomo Ferri, ex calciatore del Torino, ha raccontato le sensazioni per la nomina del fratello Riccardo come nuovo club manager dell'Inter

Marco Macca

A Tuttosport, Giacomo Ferri, ex calciatore del Torino, ha raccontato le sensazioni per la nomina del fratello Riccardo come nuovo club manager dell'Inter:

"Riccardo ci teneva a festeggiare con me e nostro fratello Paolo. ha l’Inter nel dna: darà tantissimo al club. Per uno come lui, cresciuto in nerazzurro, è importante ritornare in società. Sono molto felice perché so quanto ci tiene. Avrà la possibilità acquisire tanta esperienza. Cosa può dare? La sua conoscenza dell’ambiente e il suo legame con i tifosi. Avendo fatto una trafila lunghissima nell’Inter, ha acquisito una sorta di dna che gli permetterà di lavorare bene anche fuori dal campo. L'approccio con squadra e staff sarà diverso: parlerà con tutti, dai giocatori ai dottori e i magazzinieri, e vivrà l’ambiente tutto il giorno".

(Tuttosport)