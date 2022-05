Giampaolo: “Scudetto? Chi vince ha sempre ragione. Sensi grande giocatore, sul futuro…”

Il tecnico della Sampdoria ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata dai blucerchiati a San Siro

Andrea Della Sala

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta rimediata dai blucerchiati a San Siro:

"La partita l'abbiamo approcciata bene, il primo tempo mi era anche piaciuto. La squadra ha tenuto il campo bene, subito il gol, abbiamo perso le distanze e se lavori individualmente l'Inter non ti risparmia. I ragazzi ora sono liberi di testa e qualche passaggio in più rispetto al recente passato lo hanno fatto. Spero possa essere un passaggio per farlo quando la posta in palio costerà di più. La stagione è stata tribolata, la Samp ha risorse per fare campionati migliori. Quando ti ritrovi lì devi saperci stare e gestire pressioni e responsabilità. Nel momento topico la squadra è stata brava e si è salvata con le sue forze. Non è una squadra da ultimi tre posti".

"Sensi è un ragazzo splendido, tecnicamente ha valori importanti, sa giocare e non ha paura. È arrivato non con grande condizioni fisica, aveva giocato poco. Ha avuto dei fastidi fisici, ma è un giocatore forte che va collocato senza compromessi, bisogna ritagliargli un ruolo specifico. Non so se ci sarà la possibilità di una sua permanenza".

"Scudetto? Testa a testa fino alla fine, derby partita chiave come la sconfitta di Bologna. Chi vince ha sempre ragione, il Milan ultimamente era in grande condizione e dipendeva tutto dalla sua partita a Sassuolo".

"L'obiettivo più importante era la salvezza della Sampdoria. Ora c'è un'altra partita, quella del club, ma lì non tocca a me. Non posso esprimermi, aspetterò che loro giochino l'altra partita e poi vedremo".