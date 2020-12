Covid, Giampaolo: “Bisogna fare attenzione e fare sacrifici. L’aspetto più negativo…”

“Sono stato asintomatico i primi due giorni, poi ho avuto dei sintomi e ancora mi porto dietro qualche sintomatologia: bisogna fare attenzione e fare sacrifici, posso dire che 20 giorni a casa è pesante”: così il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, racconta la sua avventura con il Coronavirus.

“In questi giorni sono stato lontano dalla squadra, ma non emotivamente. Ho lavorato molto e avevo gli occhi fissi sul video per vedere tante partite nostre e tante degli avversari. Con la squadra mi sono confrontato in riunioni video, l’aspetto più negativo è vedere giocare la squadra dal divano”.

(Ansa)