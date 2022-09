Giampaolo: “Rigore da rivedere e arbitraggio pro-Milan: ora sono incazzato”

A DAZN, l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha commentato così il ko di Marassi contro il Milan: “Sono incazzato, non soddisfatto. Perché questa è una partita dove potevamo fare risultato contro una squadra forte per valori e convinzione. La direzione arbitrale non mi è piaciuta, l’espulsione era sacrosanta, poi l’arbitro ha fischiato a senso unico per il Milan. Rigore da rivedere, gialli anche. La direzione non mi è piaciuta. Stimo la classe arbitrale, ma la gestione è stata sbagliata proprio”.