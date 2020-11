Torino, c’è una piccola speranza per Giampaolo a San Siro. In mattinata nuovo tampone

Oggi a San Siro l’Inter sfiderà il Torino, ma sulla panchina dei granata quasi certamente non ci sarà il tecnico Marco Giampaolo. L’allenatore è risultato positivo al Covid-19 dieci giorni fa e aspetta il tampone negativo per tornare a disposizione.

Secondo La Gazzetta dello Sport “Non ci sarà al 99%: perché l’ultima residua speranza è affidata a un tampone che gli verrà fatto in mattinata a Torino. Oggi sono esattamente dieci giorni da quando è in isolamento, per cui se tornasse negativo potrebbe correre verso San Siro per sedersi in panchina. Una ipotesi – e di questo si tratta – essendo lievemente sintomatico (un po’ di tosse). In attesa di novità, il Toro sarà guidato dalla panchina dal vice Francesco Conti“.