Sampdoria, Giampaolo accoglie Sensi: “Stefano è un giocatore di spessore”

Al canale ufficiale della Sampdoria, Giampaolo ha parlato così di Sensi, arrivato in prestito dall'Inter a gennaio

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria ha parlato così prima della sfida contro il Sassuolo di domani: "Ci sono stati innesti precedenti al mio ritorno e altri successivi. Non ci sono state cessioni illustri e questo è molto importante. Sono arrivati giocatori di spessore come Sensi e altri che ci portano freschezza ed entusiasmo come Sabiri e Supryaga. Sabiri sarà trascinato dall’euforia per il salto di qualità, Supryaga è un ragazzo giovane che deve ambientarsi. La società di più non poteva fare in questo momento. Potevamo chiudere un’ultima operazione, ma non bisogna nascondersi davanti alle difficoltà del momento. A me sta bene così".