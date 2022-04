Giampaolo: “Sensi? Bene da trequartista ma può fare anche il regista”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna, Marco Giampaolo ha parlato così di Stefano Sensi

"Sulla trequarti ha fatto bene, poi sotto di un gol l'ho messo in mezzo al campo, un ruolo che lui può fare se è protetto in maniera adeguata. E' stata una mossa per migliorare la qualità per recuperare lo svantaggio. Ma l'ho visto meglio, molto meglio rispetto all'ultima partita".