Il mondo dello sport dice addio al giornalista Rai Giampiero Galeazzi

Il giornalista sportivo era malato da tempo. Aveva 75 anni. Ha partecipato a programmi noti come La Domenica Sportiva

È morto, a 75 anni, Giampiero Galeazzi. Ex giornalista sportivo di RaiSported ex canottiere, era malato da tempo. Era nato a Roma e in tv era conosciuto con il soprannome di Bisteccone.