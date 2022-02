Giancarla, una vita per l’Inter: “Ho visto il derby con la moglie di D’Ambrosio. Al Trap…”

Tifosa dell'Inter da sempre, la signora Giancarla racconta i campioni del passato e il suo amore per la squadra

Ascolta le partite alla radio, quando non può entrare allo stadio. Giancarla Gariati, classe 1937, ha una passione per l'Inter che supera qualsiasi ostacolo e barriera. E' il filo conduttore con il marito che purtroppo non c'è più da 26 anni. Prima allo stadio ci andavano insieme. Indossa la maglia numero 37, quella di Milan Skriniar: «Premesso che lui è un difensore come pochi, il 37 ha un altro motivo, meno legato al calcio e più, ahimè all’anagrafe: è l’anno della mia nascita». E da poco ha anche quella di Danilo D’Ambrosio: «Il derby l’ho visto accanto a sua moglie, la signora Enza. Mi avevano invitato i dirigenti dell’Inter. Dentro lo stadio è venuto a salutarmi anche D’Ambrosio e il nostro capitano per sempre, Zanetti: che emozione quando mi ha toccato la spalla e me lo sono visto davanti! E mi hanno accompagnato a casa con la macchina e l’autista. La signora Enza è una signora squisita, una vera interista». Scorrono veloci e colorati i ricordi dei ricordi dell'Inter del passato: «Veleno l’incontravo spesso. Allora era più facile vedere i giocatori in città o nei bar. Oppure si andava in sede e c’era la signora Ileana, la segretaria storica. Le lasciavo le lettere per i miei campioni e lei mi diceva: vedrai Giancarla che ti rispondono di sicuro. Vero. Sempre. Dai tempi di Mazzola fino alla squadra di Zenga. Mauro Bellugi era il più simpatico. Ho sofferto quando è morto. Una volta scrissi al Trap per tirargli su il morale. L’Inter stava andando così così. Gli fece piacere quell’incoraggiamento. E riprese a vincere. Una parola buona a volte fa miracoli». Sensazioni sull'Inter di oggi? «Niente ciance, Inzaghi è Inzaghi, e l’Inter è sempre l’Inter!»