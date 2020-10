Giannichedda: “Lautaro in difficoltà, sta mancando sostegno. Terzo marcatore Inter sarà…”

«In questo momento non credo che Conte farà riposare Lukaku, sta costruendo i risultati nerazzurri. Ma all’Inter sta mancando Lautaro. L’ho visto in difficoltà nelle ultime gare. È vero che non trova il gol e ha avuto una reazione contro sé stesso. Gli altri giocatori più o meno Conte li sta alternando ma sta mancando proprio il sostegno dell’argentino». Giuliano Giannichedda ha parlato così del momento dell’attaccante nerazzurro in un collegamento con Skysport. Poi ha risposto ad altre questioni sulla squadra interista:

-Chi sarà il terzo miglior marcatore dell’Inter dopo i due attaccanti?

Secondo me Barella. Perché ha inserimento, un bel tiro, fa del dinamismo la sua forza. Arriva diverse volte a calciare o comunque dentro l’area. Avrei detto Vidal ma in questo momento mi sembra un po’ più indietro.

-Non è un caso che abbia scelto in Champions di schierare Perisic come seconda punta: forse gli sarebbe servita qualche punta in più?

È un anno strano. Tra infortuni e covid19 può capitare che la rosa diventi corta. Ma credo che quella dell’Inter non sia una rosa corta. Perisic ha caratteristiche offensive. Chiaro che se cambi Lukaku con Pinamonti la differenza si sente, ma è un giovane interessante che qualche partita può farla.

(Fonte: SS24)