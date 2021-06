Giannichedda: “Migliore in campo Italia? Sicuramente Mancini, lettura perfetta”

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, Giuliano Giannichedda ha commentato così la vittoria dell'Italia contro l'Austria ai supplementari

"Obiettivo minimo raggiunto. Adesso aspettiamo i nostri prossimi avversari e recuperiamo le forze. La partita contro l’Austria si è presentata piena di insidie e sofferenza. L’Italia non ha giocato, a livello tecnico, una buona partita ma è rimasta in campo lottando e aspettando il momento giusto. Per caratteristiche e struttura dei nostri giocatori soffriamo quando la partita si mette sul piano fisico. L'Italia ha avuto un po’ di fortuna soprattutto quando per il fuorigioco di pochi centimetri è stato annullato il gol ad Arnautovic. Ci sono voluti i supplementari per battere, con Chiesa e Pessina, gli austriaci che ci hanno fatto soffrire fino alla fine andando a realizzare, su calcio piazzato, il primo gol subito dall’Italia".