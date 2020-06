Giannichedda: “Inter, Eriksen grande giocatore. Conte gli ha trovato la posizione giusta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha speso grandi elogi per Christian Eriksen, numero 24 dell’Inter e autore, dopo un po’ di ambientamento nel mondo nerazzurro, di una prestazione maiuscola, che ha abbagliato tutti i tifosi interisti e non solo:

“Eriksen? Sicuramente in questi giorni Conte, per come è maniacale sul lavoro, ha trovato la posizione giusta per il danese. Sappiamo com’è bravo Conte in questi casi. Eriksen è un grandissimo giocatore, ma aveva bisogno di un periodo di adattamento in Italia, in cui c’è un calcio molto tattico. Il calciatore non si discute, ha giocato benissimo contro la Sampdoria. Ha avuto pochi compiti tattici in fase di non possesso, facendosi sempre trovare pronto e mandando in porta i compagni. Per me è stato il migliore in campo“.

(Fonte: Sky Sport)