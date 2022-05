Giannini: “Mourinho? Questa sua mossa mi ha ricordato Eto’o con l’Inter”

Le parole dell'ex giallorosso: "Mourinho? Ha dato un bel contributo. E' un uomo schietto, diretto, a Roma piace uno così"

Intervenuto ai microfoni del Messaggero, Giuseppe Giannini, ex calciatore della Roma, ha parlato così dell'impatto di Jose Mourinho sull'ambiente giallorosso: «Ha dato un bel contributo. E' un uomo schietto, diretto, a Roma piace uno così. Un trascinatore, si è calato nel popolo, ha saputo prenderlo. Così come ha fatto con la squadra, rischiando: l'ha maltrattata cercando la reazione e alla fine ce l'ha avuta. Zalewski? Una mossa che mi ricorda quella di Eto'o con l'Inter. Mourinho è capace di portare i calciatori dalla sua parte. E oggi vediamo un trequartista che, con umiltà, fa il terzino e lo fa alla grande, come Samuel all'epoca del triplete».