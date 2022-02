Giannini: “Sfogo Mourinho? Un’imboscata, da cacciare chi l’ha fatta uscire”

Così l'ex capitano della Roma: "Mourinho? Non ha detto niente di clamoroso. Negli spogliatoi succede di tutto"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Giuseppe Giannini , ex capitano della Roma, ha commentato così lo sfogo di Josè Mourinho ai calciatori dopo la partita con l'Inter.

“Lo sfogo è stato fatto all’interno dello spogliatoio e magari vederlo scritto sui giornali i più rappresentativi potrebbero chiedere come mai sia uscito. Chi l’ha riportata al giornale sarebbe da cacciare, è una vera e propria imboscata. Sono cose che dovrebbero restare nello spogliatoio. Forse qualcuno all’interno della squadra voleva mettere in cattiva luce Mourinho riportando un malumore del gruppo”.

Come andare avanti adesso?

“In quei momenti non devi pensare già all’anno prossimo, i giocatori più rappresentativi devono mediare tra mister, staff e gruppo per riportare tranquillità e serenità per chiudere nel migliore dei modi la stagione”.