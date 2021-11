Giannoccaro nuovo coordinatore arbitri-club: “Obiettivo? Spiegare le decisioni arbitrali e…”

Danilo Giannoccaro, ex arbitro, è stato nominato da Gabriele Gravina come nuovo coordinatore delle relazioni tra la CAN (arbitri) e i club di Serie A e B

Matteo Pifferi

Danilo Giannoccaro, ex arbitro, è stato nominato da Gabriele Gravina come nuovo coordinatore delle relazioni tra la CAN (arbitri) e i club di Serie A e B. Ecco le parole dell'ex fischietto:

“Ringrazio il presidente Gravina che mi ha scelto, nonché il presidente dell’Aia Trentalange e il designatore Rocchi per aver condiviso questo passo importante – afferma Giannoccaro – ritengo sia un compito stimolante che ricoprirò con passione e professionalità, come ho sempre fatto sia in campo che fuori. Il mio obiettivo è quello di trasferire ai club le informazioni sul regolamento e la sua applicazione, oltre a condividere e spiegare settimanalmente le scelte arbitrali”.