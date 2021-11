Novità Arbitri, Giannoccaro spiegherà le decisioni. “Possibili audio VAR pubblici a posteriori”

Nelle ultime settimane si è tornato a discutere animatamente di arbitri: AIA e FIGC preparano alcune novità

Nelle ultime settimane si è tornato a discutere animatamente di arbitri, vista una mancata uniformità in alcuni episodi pressoché identici. Come evidenzia Repubblica, ci sarà subito una novità: "Il primo effetto della nuova stagione delle polemiche sarà la nascita di un “intermediario”: l’ex arbitro Antonio Giannoccaro farà da raccordo tra l’Aia e i club per conto della Federcalcio. Un nome voluto dal presidente Gravina e che ha convinto tutti: debutterà a brevissimo, perché il pressing di chi ogni settimana si sente danneggiato si fa sempre più forte. E serve accelerare i tempi di un intervento peraltro già previsto", sottolinea il quotidiano che conferma come AIA e FIGC stiano vagliando l'ipotesi di un punto - lunedì o martedì - in cui spiegare gli episodi del weekend (non necessariamente i più discussi) in maniera didattica.