Gilardino: “Sono felice, a tratti abbiamo messo in difficoltà l’Inter”

Il 2024? Inizialmente avevamo solo De Winter e Martin di nuovi, portiamo avanti un modo di pensare e di giocare acquisita nei mesi. Mi aspetto di mantenere questi principi che sono fondamentali per vestire questa maglia: è un mese particolare col mercato, la volontà non è quella di stravolgere la squadra. Ci sono giocatori che non stanno giocando: chi rimarrà dovrà essere dentro al progetto. Mi piace vedere gente sorridente e armonia: per il bene del gruppo dobbiamo fare questi sacrifici. Gruppo? Abbiamo costruito da lontano, non viene da poche settimane: c'è un blocco di giocatori che portano avanti dalla scorsa stagione e questo fa sì che i nuovi acquisiscano subito la mentalità".