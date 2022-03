Giletti: “Mi faccio queste domande sul rinnovo di Dybala con la Juventus”

Il giornalista e conduttore televisivo, tifoso della Juve doc, ha parlato a Tuttosport del futuro di Paulo Dybala

Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, tifoso della Juve doc, ha parlato a Tuttosport del futuro di Paulo Dybala. «Anche negli scontri tra società e giocatori si fa fatica a rintracciare la verità. Che Dybala sia un talento è indiscutibile, che da noi ci siano pochi giocatori che alzano il livello tecnico come lui è altrettanto vero. Ma una società ha il dovere di valutare anche altri parametri: quante partite gioca in un anno? Quante volte negli ultimi due anni ha cambiato in modo decisivo l’andamento di un match? Sono domande alle quali rispondono i numeri. Io stesso vengo valutato dai numeri che faccio, quindi capisco che la società debba tenere in considerazione tutti questi elementi. Se Dybala non capisce che i tempi sono cambiati, che se vuoi essere leader devi conquistarti lo status, non ci si può far nulla. Sarebbe comunque un peccato non trovare un compromesso».