Calciomercato Inter, altre conferme sull’interesse per Ginter. “Avanti tutta”

Il difensore tedesco ha annunciato che lascerà il 'Gladbach in estate: l'Inter c'è anche se la concorrenza non manca

Dopo 8 giorni di riposo, l'Inter si ritrova in mattinata ad Appiano Gentile per effettuare un primo giro di tamponi e non verranno svolte sedute di gruppo finché non arriveranno gli esiti. "La buona notizia è che anche Correa, smaltito l’infortunio muscolare, dovrebbe tornare subito a disposizione", conferma il Corriere dello Sport che, poi, conferma anche l'interesse per Ginter: "Avanti tutta in vista della prossima stagione per Ginter, dopo l’annuncio che non rinnoverà con il Borussia Monchengladbach".