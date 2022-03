Ginter: “Io al Bayern? Non ho ancora deciso. Ho opzioni anche all’estero”

Le parole del centrale tedesco: "Ci sono diverse opzioni anche all'estero e sono curioso anch'io di vedere quale sarà alla fine"

Intervenuto ai microfoni di RND, Matthias Ginter, difensore tedesco che in estate si libererà a parametro zero e obiettivo anche dell'Inter, ha parlato così del suo futuro: "Ci sono diverse opzioni anche all'estero e sono curioso anch'io di vedere quale sarà alla fine. Sinceramente non so da dove vengano le voci sul fatto che sia già stato fatto un trasferimento al Bayern Monaco. Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. E probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana.