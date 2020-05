EDICOLA CDS – Cellino: “Tonali, se la giocano Juve e Inter”. Clausola anti Juve, ora Icardi è del Psg

Il presidente del Brescia Cellino parla al Corriere dello Sport: “Ecco tutti quelli in fila per Tonali”. Il quotidiano sportivo apre l’edizione del primo giugno con l’intervista al numero uno delle ‘Rondinelle’: “Il Barcellona mi ha offerto 65 milioni, la Fiorentina e il Napoli farebbero carte false ma alla fine se la giocano Juve e Inter”. In prima pagina si parla anche di Icardi: “Clausola anti Juve, ora è del PSG. L’Inter incasserà 50 milioni più 8 di bonus e poi altri 15 se andasse in bianconero”.