Muriel: “Mi sento bene. Ci teniamo tantissimo a vincere questa partita”

Le parole del giocatore dell'Atalanta a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara con l'Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Luis Muriel ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Mi sento bene, nelle ultime partite sono riuscito a fare quello che ho sempre fatto a Bergamo. Con l'infortunio ho trovato difficoltà a inserirmi nella squadra, ma adesso sto bene. Sfida scudetto? Per noi è una partita molto importante, non so se vale lo scudetto perché mancano tante partite. Vincere con l'Inter ci dà tantissimo e ci darà molto per quello che sarà il resto del campionato. Ci teniamo tantissimo a vincere questa partita".