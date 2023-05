Finale Coppa Italia, 92 trofei Inter e 42 Fiorentina. Ma il giocatore più vincente è viola

È della Fiorentina e non dell’Inter il giocatore più vincente in campo questa sera. Nonostante i trofei vinti dai nerazzurri siano più del doppio rispetto a quelli degli avversari. È il dato evidenziato oggi dal Corriere dello Sport in vista della finale di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21 all’Olimpico.

"Sono più del doppio (92), rispetto a quelli della Fiorentina (42), infatti, i trofei vinti in carriera dai giocatori interisti. Una differenza prevedibile, tenuto conto che Lautaro e soci sono abituati, non solo a calcare certi palcoscenici, ma anche ad arrivare fino in fondo. Senza contare che l’età media della squadra nerazzurra è decisamente più alta di quella della formazione toscana. E, allora, con più anni giocati, aumenta anche la possibilità di conquistare titoli. Un esempio in questo senso è Dzeko, che ha già tagliato il traguardo delle 37 primavere ed è l’interista con il palmares più ricco (9) . Il bosniaco ha vinto in Germania, in Inghilterra e in Italia. Non c’è riuscito in patria, in Repubblica Ceca e con la maglia della Roma.