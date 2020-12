Gregari e simboli a sorpresa: gli uomini perfetti per Conte

Antonio Conte ha bisogno di uomini così. Come Gagliardini, utili alla causa. E lo dice la sua carriera. È affidabilissimo, dice di lui. E lo rilevano i numeri. Ma come Roberto, tanti altri giocatori, sono stati un simbolo delle idee del tecnico sull’utilità di certi uomini. Da Giaccherini, che è stato con lui alla Juve e in Nazionale, fino a Padoin che ha giocato nella squadra bianconera dal 2012 al 2014.

Un altro uomo utile alla causa di Conte è Moses. Lo ha portato all’Inter in prestito nella scorsa stagione, poi l’Inter non è riuscita a trattenerlo. Aveva giocato con lui già quando allenava il Chelsea. Altri due giocatori che si possono sempre rivelare importanti all’occasione sono D’Ambrosio, impiegato spesso nella scorsa stagione e che, complice l’assenza di Skriniar, è stato impiegato in difesa soprattutto nelle gare arrivate dopo la prima pausa. Poi c’è Darmian che ha iniziato a stupire. E potrebbe diventare uno dei giocatori sottovalutati sull’Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)