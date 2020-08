Sky – I giocatori più veloci del mondo: Hakimi è secondo. Meglio di lui solo…

Si è tanto parlato, in questi giorni, delle grandi prestazioni fornite da Alphonso Davies, decisive per l’arrivo alla finale di Champions League del Bayern Monaco. La velocità del canadese è già diventata proverbiale, ma il laterale mancino di Flick è in buona compagnia. Anche nerazzurra. Sky Sport, infatti, ha pubblicato questa grafica che riporta i giocatori più veloci del mondo.

E, alle spalle, di Davies, che comanda in prima posizione, c’è Achraf Hakimi, acquisto dell’Inter e nerazzurro a partire dalla prossima stagione:

(Fonte: Sky Sport)