Inter, il gioco delle coppie: fin qui scelte chiare di Inzaghi fra Italia ed Europa

L'Inter, anche contro la Roma, scenderà in campo con diverse novità di formazione rispetto all'ultima uscita stagionale. Guardando le ultime partite, Inzaghi ha fatto scelte diverse tra campionato e Champions League, in particolar modo in attacco.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Dal momento del rientro definitivo, dopo una prima parte di stagione segnata dagli infortuni e una faticosa ripresa post-mondiali, le gerarchie del tecnico piacentino sono diventate piuttosto chiare: il belga è tornato a ricomporre la LuLa in campionato, dove ha collezionato dieci presenze dall'inizio nelle ultime undici giornate, ma in Champions è stato Dzeko a far coppia fissa con l'argentino, riservando a Big Rom solo un totale di 100' in campo (complice la prima fase saltata quasi interamente causa acciacchi). Al belga non dispiacerebbe di certo tornare a vivere una serata europea da protagonista dopo gli spezzoni di gara di cui si è dovuto accontentare negli ottavi e ai quarti, comunque sufficienti a realizzare due reti pesantissime contro Porto e Benfica (entrambe all'andata)".