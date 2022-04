Giordano: “Caos Napoli? Una cosa del genere non accadrebbe a Inter o Juve”

Le parole del giornalista: "Nessuno mette in discussione che il futuro di Spalletti sia a Napoli, lo dice il contratto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio Giordano , giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento negativo del Napoli: “Nei minuti finali di Empoli è successo quello che può succedere in una partita di calcio. Certo, non accade spesso, ma è successo qualcosa che non ti aspettavi. Ritiro, tweet e dietrofront? Al giorno d’oggi esiste un livello di comunicazione alto e non accadrebbe una cosa del genere a Juve, Inter , Milan, Roma o Atalanta.

Il Napoli si porta dietro dei difetti storici, l’organizzazione centralizzata attorno alla figura emerge in quei 3 tweet in 17 ore. Nessuno mette in discussione che il futuro di Spalletti sia a Napoli, lo dice il contratto, a me piuttosto sembra incredibile mettere in discussione Spalletti. Ci sono degli atteggiamenti schizofrenici che appartengono all’ambiente perché al di dà delle analisi giuste dopo una sconfitta così clamorosa, mettere in discussione un allenatore non credo sia corretto”.