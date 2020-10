Giordano: “Juve e Inter superiori, ma ora differenza abissale tra Atalanta e nerazzurri”

“Hakimi è un top player“. Bruno Giordano, ex calciatore e ora allenatore, ha elogiato a TMW Radio il nuovo acquisto dell’Inter. Il laterale marocchino è arrivato dal Real Madrid per 40 milioni più 5 di bonus. Il miglior colpo? Giordano non ha dubbi: “A volte è anche tenere un calciatore che era destinato a partire. Ma altrimenti dico Hakimi e Osimhen“.

L’ex attaccante ha parlato anche della lotta scudetto: “Juve e Inter hanno ancora qualcosa in più, anche se i bianconeri dovevano fare qualcosa in più a sinistra, perché si vanno a dare troppe responsabilità a Frabotta. L’Atalanta ha grandi possibilità. Ho visto una differenza abissale tra loro e l’Inter in questo momento, in termini di qualità di gioco“.