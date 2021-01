Giordano: “Sanchez-Dzeko? Improponibile. A Roma non sono pazzi, se lo cedono c’è un motivo”

L’ex attaccante e tecnico Bruno Giordano ha parlato a Tmw Radio del possibile scambio tra Inter e Roma tra Sanchez e Dzeko:

“Mi sembra improponibile, ma se la Roma lo fa è perché c’è stato uno strappo tra Dzeko e Fonseca che non si può ricucire. E visto che devo tenere questo giocatore per altri sei mesi, se c’è l’opportunità, prendo un altro giocatore. Sanchez mi piace, non è più quello di Udine o Barcellona ma è un signor giocatore. Gli serve continuità. A Roma poi ci si dimentica di Mayoral. Non credo che a Roma siano così pazzi, se vendono Dzeko c’è un motivo”.