Giordano: “Eriksen? Conte non gli ha dato continuità. Al Milan Pioli potrebbe esaltarlo”

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex calciatore Bruno Giordano ha commentato la voce di mercato sulla possibile partenza di Eriksen dall’Inter direzione Milan:

“E’ evidente che non era nei pensieri di Conte. Non gli è mai stata data l’opportunità di giocare con continuità, cosa che è successa con Vidal. Per il Milan può essere molto buono, Pioli ama questo tipo di giocatori, vedi Calhanoglu. E proprio quest’ultimo deve ridiscutere il contratto e chiede il doppio di quanto prende ora. Se dovesse andar via, prenderebbero uno con le stesse caratteristiche e nello scacchiere di Pioli può esaltarsi”.