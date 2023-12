Giordano: “Inter, grandi meriti per Inzaghi. E poi sono innamorato di Lautaro, un’Iradiddio”

In Italia va forte Simone Inzaghi.

«Uno bravo, tignoso. Ci crede, lavora, si impegna. Si è fatto le ossa per 20 anni alla Lazio, me lo ricordo nelle giovanili. Ma a Milano è cresciuto. Un grande club, un grande stadio, grandi palcoscenici. Quest’anno sembra l’anno giusto per lo scudetto. Anche se la Juve non molla e a dicembre è presto per fare previsioni. Ma lui ha avuto un grandissimo merito».