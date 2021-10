Giordano (CdS): “Insigne? In estate ci fu una proposta ‘oscena’ dell’Inter”

Il retroscena del giornalista sulla corte dei nerazzurri al capitano del Napoli

Nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8, Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, seguito anche dall'Inter in estate. Questo il retroscena raccontato dal collega: "L’Inter prima di arrivare a Correa aveva pensato ad Insigne, ci fu una proposta ‘oscena’ per quelli che sono i parametri del Napoli. Il club di Zhang offrì il Napoli 15 milioni più il cartellino di Sanchez, che guadagna 7mln netti, significa abbattere con un anno di ingaggio tutto quello che aveva. C’era poi la proposta, che non se rinasce, della firma sostenuta da lauta ricompensa, 6-7mln più un quadriennale a 4. Il Napoli invece gli spalmerebbe nell’ingaggio anche il premio alla firma”.