Giordano: “Inter, centrocampo nettamente superiore a quello della Juve”

Il pensiero dell'ex attaccante e ora allenatore, Bruno Giordano, sulla sfida tra la Juventus e l'Inter e sulla stagione di Pirlo

Bruno Giordano, ex calciatore e ora allenatore, è intervenuto in collegamento su TMW Radio per parlare della sfida tra Juventus e Inter, in programma domani alle 18: "La Juventus ha lasciato punti per strada con le medio-piccole, sotto l'aspetto del gioco è mancata tanto. Il centrocampo dell'Inter è decisamente superiore".