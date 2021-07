Giordano: “Inter, Lukaku va venduto per 130mln. E poi magari puoi prendere…”

Le parole dell'ex calciatore: "Per l'Inter 130 milioni per Lukaku sarebbero qualcosa di incredibile, visto il periodo che stiamo vivendo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano , ex calciatore, ha parlato così della possibile offerta del Chelsea di 130 milioni di euro per Romelu Lukaku : "Per l'Inter 130 milioni sarebbero qualcosa di incredibile, visto il periodo che stiamo vivendo. Se avesse qualche titubanza il belga, credo sarebbe spinto dalla stessa Inter ad accettare".

Come lo sostituirebbe Lukaku all'Inter, se fosse in uscita verso il Chelsea?

"Credo che abbia Abraham, che è un ragazzo di buone prospettive. Io credo che oltre Hakimi a Conte gli è stato prospettato che qualche altro giocatore andasse via. Io credo che un altro, per forza di cose, andrà via. Rimpiazzare Lukaku non sarà semplice".