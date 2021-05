Giordano: “Inzaghi? Conte è di un altro livello, curioso di vederlo fuori casa”

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha parlato del futuro dell'Inter che, dopo Conte, sarà guidata da Simone Inzaghi

"Dipende chi andrà via. Se andassero via Hakimi e Lautaro perderebbe tanto, dovrebbero essere bravi a sostituirli. La crisi è per tutti, far quadrare i conti conta per tutti. Dovrà essere brava a prendere giocatori meno famosi ma capaci di rendere e raggiungere certi livelli. Ma vale anche per le altre big".