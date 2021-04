Giordano: “La Juve può fare il tifo per lo scudetto all’Inter. Ecco perché”

L'ex calciatore ha parlato del percorso di bianconeri e nerazzurri che si incrocerà tra qualche settimana

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare i due recuperi di campionato di ieri. Queste le sue considerazioni: "Credo che a questo punto la Juve possa fare anche un po' tifo per la vittoria dell'Inter, visto che alla penultima partita ci sarà lo scontro diretto e magari i bianconeri troveranno i nerazzurri già con lo scudetto sul petto. Fino a due ore fa invece era tutto in alto mare. Con la prestazione di stasera c'è più tranquillità, ma la Juve come al solito dopo un primo tempo buono si è fermata. Il Napoli era fisicamente superiore alla Juve, ma non ha voluto spingere da subito".